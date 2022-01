Il nuovo Xiaomi 11T 5G è in offerta a ottimo prezzo su Amazon Italia

Dopo aver approfondito alcune promozioni di Amazon relative a SSD, torniamo a trattare su queste pagine le offerte attive sul portale ufficiale della società di Andy Jassy. Infatti, è stato lanciato uno sconto sullo smartphone Xiaomi 11T 5G.

Più precisamente, il dispositivo coinvolto viene venduto a 499,90 euro su Amazon Italia. Dal noto portale e-commerce apprendiamo che in precedenza lo smartphone costava 599,90 euro (8/256GB). Questo significa che lo sconto è del 17%, ovvero si possono risparmiare 100 euro. Al momento in cui scriviamo lo store esplicita che l'offerta terminerà "tra 2 giorni". Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi stava tenendo d'occhio questo modello, considerando anche il fatto che si tratta di un dispositivo di recente uscita: Xiaomi 11T 5G è stato annunciato a settembre 2021.

Ricordiamo che sotto la scocca c'è un processore MediaTek Dimensity 1200-Ultra. Lo sappiamo: non esattamente tutti potrebbero vedere bene questa scelta in termini di SoC, ma in realtà ultimamente MediaTek sta lavorando duramente e proprio con questo modello (e non solo) ha dimostrato di poter per certi versi rimanere al passo con le soluzioni offerte da Qualcomm. In parole povere, Xiaomi 11T 5G dispone di buone prestazioni.

Per il resto, dovete sapere che la variante da 8/256GB dello smartphone non compare né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Insomma, l'offerta avviata da Amazon (non si passa per rivenditori) può risultare interessante per un certo tipo di utente.