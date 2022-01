Xiaomi 11T 5G al prezzo più basso di sempre su Amazon: sconti anche su smartphone POCO

Il colosso dell’e-commerce torna all’attacco nel mese di gennaio 2022 con tante offerte su dispositivi mobili. Dopo avervi segnalato OnePlus 9 Pro 5G venduto al prezzo minimo storico, cogliamo questa occasione per riportarvi ottimi sconti su Xiaomi 11T 5G, POCO F3 e POCO X3 Pro. Si tocca anche in questo caso il prezzo più basso di sempre!

Sconti Amazon su smartphone Xiaomi e POCO

Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67” 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Meteorite Gray (Versione Italia + 2 anni di garanzia): 499,90 Euro

POCO F3 - Smartphone 8+256GB, 6,67" 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Night Black (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia): 339,90 Euro

POCO X3 Pro - Smartphone 8+256GB, 6,67" 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Frost Blue (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 259,90 Euro

Xiaomi 11T 5G è l’unico dispositivo mobile del trio a essere proposto su Amazon al prezzo minimo storico registrato, il quale resterà valido per 6 giorni assieme alle promozioni su POCO F3 e POCO X3 Pro. L’azienda statunitense si occuperà di vendita e spedizione, con consegna gratuita anche in un giorno per clienti Prime, e offrirà la possibilità di completare il pagamento a rate Tasso Zero se desiderato.

Sempre nella giornata odierna abbiamo segnalato anche Samsung Galaxy Tab A7 Lite e Galaxy Watch 4 Classic in promozione sullo stesso portale.