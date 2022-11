Xiaomi 11T 5G a un prezzo folle da Mediaworld per il Black Friday anticipato

Il “Vero Black Friday” lanciato da Mediaworld continua a svelare tante sorprese per chi è a caccia di nuovi dispositivi d’informatica ed elettronica. Tra i tanti, oggi parleremo di Xiaomi 11T 5G venduto a un prezzo stracciato grazie a un taglio del 49% sul listino.

Vediamo anzitutto lo smartphone in questione nelle sue specifiche tecniche: Xiaomi 11T 5G ha un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate pari a 120Hz, HDR10+ e Corning Gorilla Glass Victus. Sotto la scocca si trovano la batteria da 5.000 mAh con ricarica a 67W, 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM e chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra da massimo 3 GHz di clock. Lato audio, poi, c’è la tecnologia Dolby Atmos. Infine, troviamo una fotocamera anteriore da 16 MP e tri-camera posteriore, con principale da 108 MP.

Se il prezzo di listino è pari a 549 euro, con questo volantino dedicato al Black Friday si passa a 279,99 euro con consegna a domicilio a 2,99 euro da pagare a parte. Osservando i prezzi proposti dalle varie catene di distribuzione italiane, Unieuro al momento presenta uno sconto migliore; tuttavia, viene segnalata come promozione valida solo oggi per il Single’s Day. Tra l’altro, anche Mediaworld propone uno sconto speciale del 22%.

Attenzione però, poiché non è attivo nel caso dello Xiaomi 11T. Per questa ragione crediamo che Mediaworld stia effettivamente vendendo Xiaomi 11T 5G al prezzo migliore in Italia e continuerà a farlo per i giorni in cui il volantino resterà attivo.