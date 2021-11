Xiaomi 11T 5G e Redmi 9 sono in offerta su Amazon per il Black Friday 2021

Il Black Friday 2021 continua anche sugli smartphone Xiaomi, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine. L'e-commerce di Jeff Bezos infatti permette di acquistare a prezzo ridotto lo Xiaomi 11T 5G ed il Redmi 9, con possibilità di effettuare il pagamento a rate.

Nella fattispecie, i due smartphone in offerta sono i seguenti:

Xiaomi 11T 5G - Smartphone 8+256GB, Display da 6,67” 120Hz AMOLED, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, fotocamera professionale da 108MP, 5000mAh, Celestial Blue (Versione Italia + 2 anni di garanzia): 499,90 Euro (599,90 Euro)

Redmi 9 Samartphone - 4Gb 64Gb Ai Quad Kamera 6.53" Full Hd + Display 5020Mah (Typ) Verde [Versione Globale]: 169 Euro (244 Euro)

La promozione sullo Xiaomi 11T 5G terminerà ufficialmente tra 4 giorni, ed Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 99,98 Euro al mese, con consegna garantita entro martedì 30 Novembre 2021.

Per quanto riguarda il Redmi 9, invece, la vendita e spedizione non è gestita direttamente da Amazon, e ma da un venditore terzo che comunque beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime. La spedizione è gratuita e la consegna è prevista tra il 30 Novembre ed il 3 Dicembre 2021, mentre per quanto riguarda i resi si ha tempo fino al 31 Gennaio 2022.