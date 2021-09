È il giorno di Xiaomi 11T, via ai preordini con tanti regali e sconti

A poco più di dieci giorni dalla presentazione di Xiaomi 11T Pro ed 11T 5G, la nuova lineup di smartphone della società asiatica è pronta ad approdare in Italia. Come avvenuto anche in altre circostanze, anche questa volta sono previste delle offerte di lancio interessanti.

Partendo da Xiaomi 11T Pro, che sarà disponibile in preordine dalle 13 di oggi, fino al 10 Ottobre alle 23:59 sarà possibile ottenere dei bonus e regali.

Ma non è tutto, perchè per le prime 24 ore (ovvero fino alle 23:59 di domani 29 Settembre), lo smartphone sarà disponibile a 599,90 Euro ed i primi 500 che lo acquisteranno riceveranno in regalo l'Mi TV P1, mentre i successivi 500 porteranno a casa l'Mi Watch.

Sempre quest'oggi, a partire dalle 13:00, è disponibile in preordine anche lo Xiaomi 11 Lite 5G NE: per le prime 24 ore andrà in scena la flash sale che permette di acquistarlo a 299,90 Euro al posto di 399,90 Euro nella versione 6/128GB, e 399,90 Euro per quella con 8GB di RAM e 128GB di memoria.

Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina ufficiale sullo Store Xiaomi. Ricordiamo che oggi alle 13 sul canale Twitch di Everyeye andrà in onda una diretta speciale con Xiaomi proprio in occasione del lancio dei nuovi smartphone.