Xiaomi Mi 11T Pro 5G in offerta su Amazon: raggiunto il minimo storico

Giornata di sconti su Amazon, quella di oggi 7 Dicembre 2021. Tra le numerose promozioni che troviamo quest'oggi sul listino online del colosso degli e-commerce, ne segnaliamo una particolarmente interessante sullo Xiaomi 11T Pro 5G, che raggiunge il minimo storico.

Nella fattispecie, lo sconto è il seguente:

Xiaomi 11T Pro 5G - Smartphone 8+128GB, Display AMOLED 6.67'' a 120Hz, Snapdragon 888, Fotocamera professionale da 108MP, Batteria da 5000mAh, Celestial Blue (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 599,80 Euro

Dati alla mano, si tratta di un risparmio di 50,10 Euro rispetto ai 649,90 Euro di listino, pari all'8%. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro venerdì 10 Dicembre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore e 34 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

In occasione delle festività natalizie, inoltre, è anche stato esteso il periodo di restituzione e di reso fino al 31 Gennaio 2022: ciò vuol dire che si avrà a disposizione ancora più tempo per renderlo in caso di problemi o altro. Sempre tramite la scheda prodotto, è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per 2 anni al prezzo di 81,60 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 119,98 Euro al mese per cinque mesi.