Xiaomi 11T Pro 5G in offerta su Amazon ad un super prezzo, per pochi giorni

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti su Amazon per i prodotti d'elettronica ed informatica. Il colosso di Seattle, nella fattispecie, propone uno sconto molto interessante sullo Xiaomi 11T Pro 5G, su cui è possibile godere di una riduzione importante ma solo per pochi giorni.

Di seguito, nella fattispecie, gli sconti:

Xiaomi 11T Pro 5G - Smartphone 8+128GB, Display AMOLED 6.67'' a 120Hz, Snapdragon 888, Fotocamera professionale da 108MP, Batteria da 5000mAh, Celestial Blue (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 549,90 Euro (649,90 Euro)

Xiaomi 11T Pro 5G - Smartphone 8+128GB, Display AMOLED 6.67'' a 120Hz, Snapdragon 888, Fotocamera professionale da 108MP, Batteria da 5000mAh, Meteorite Gray (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 549,90 Euro (649,90 Euro)

Xiaomi 11T Pro 5G - Smartphone 8+128GB, Display AMOLED 6.67'' a 120Hz, Snapdragon 888, Fotocamera professionale da 108MP, Batteria da 5000mAh, Moonlight White (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 549,90 Euro (649,90 Euro)

Amazon propone lo sconto per i prossimi 12 giorni, e permette di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 109,98 Euro al mese o dodici rate da 45,83 Euro al mese. La consegna è garantita a stretto giro di orologio, in quanto la disponibilità sembra essere davvero molto ampia su tutte le varianti, che si differenziano solo per la colorazione.