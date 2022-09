Xiaomi 11T Pro 5G a prezzo bomba da Mediaworld, ma solo fino stasera

Mediaworld continua ad aggiornare le offerte Solo per Oggi che accompagnano quotidianamente iniziative d’altro tipo, come l’offerta sul TV Samsung QLED a metà prezzo nel contesto degli XDays. In questa giornata specifica possiamo trovare lo smartphone Xiaomi 11T Pro 5G in sconto del 43%, diventando disponibile a una cifra accessibile.

Questo Xiaomi 11T Pro 5G nello specifico ha 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, i quali vanno ad accompagnare sotto la scocca il chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G top di gamma, oltre alla batteria da 5.000 mAh. Il display è un pannello AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate massimo pari a 120Hz, compatibilità con HDR10+ e Dolby Vision; lato audio, invece, troviamo lo standard Dolby Atmos. Il comparto fotocamera si compone dunque di tre sensori sul retro (108 MP + 8 MP + 5 MP) e uno anteriore da 16 megapixel.

Normalmente questo smartphone di fascia medio-alta costerebbe 669 euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 13 settembre 2022, lo potrete acquistare a 399 euro anche in 20 rate da 19,95 euro al mese secondo piano Findomestic. La consegna a domicilio è gratuita e garantita in massimo una settimana. In alternativa, potrete richiedere il ritiro in negozio selezionandolo tramite la pagina del prodotto.

Tra le altre promozioni del momento abbiamo segnalato anche Samsung Galaxy S22 Ultra in offerta da Trony.