Xiaomi 11T Pro è disponibile a 300 euro in meno da Euronics

Oltre agli smartphone Xiaomi a meno di 250 euro, Euronics propone tra le tante promozioni lato telefonia mobile il dispositivo di fascia medio-alta Xiaomi 11T Pro a ben 300 euro in meno, per un taglio pari al 42% sul prezzo di listino. Analizziamo nel dettaglio questa speciale promozione valida esclusivamente online.

Anzitutto, è doverosa l’analisi dello smartphone in sé: lo Xiaomi 11T Pro si presenta con un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici dal refresh rate massimo di 120Hz e con supporto allo standard Dolby Vision, mentre lato fotocamera notiamo tre lenti sul retro (principale da 108 MP) e una anteriore da 16 megapixel. Sotto la scocca, dunque, si trovano il SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 120W, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Infine, il sistema operativo pre-installato è Android 11 con MIUI 12.5.

Normalmente questo device costerebbe 699 euro; anzi, in certi punti vendita Euronics in Italia lo si trova persino a 699,99 euro. Online, invece, scende fino a una data non specificata a soli 399 euro. Le spese di spedizione ammontano a 7,90 euro minimi, mentre il pagamento può essere effettuato in tre rate senza interessi da 133 euro. Se lo si desidera, si può acquistare il piano di protezione SERENA a partire da 25 euro per tutelare l’acquisto.

Tra le maggiori catene di distribuzione questa è una delle migliori promozioni sul detto smartphone; pertanto, se dovesse risultare di vostro interesse, meglio non lasciarvela sfuggire.

