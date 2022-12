Xiaomi 11T Pro a quasi metà prezzo da Comet per Natale, fino 17 dicembre

Nel contesto del Sottocosto di Natale lanciato da Comet e valido fino al 24 dicembre si trovano computer portatili, televisori e anche smartphone per tutti i gusti e portafogli in promozione. Tra i vari dispositivi mobili disponibili, segnaliamo in particolar modo Xiaomi 11T Pro a quasi metà prezzo.

Vediamo in primis le specifiche tecniche di questo smartphone, a partire dal display AMOLED FHD+ con diagonale di 6,67 pollici e refresh rate di 120Hz, con supporto HDR10+ e Dolby Vision. Il chipset in dotazione è lo Snapdragon 888 5G di casa Qualcomm, accompagnato da 256 GB di archiviazione interna non espandibile e 8 GB di RAM. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 120W, mentre lato fotocamera figurano un sensore anteriore da 16 megapixel e tre posteriori con principale da 108 MP, capace di riprendere video anche in 8K a 30fps o 4K a 60fps.

Al posto dei 699,90 euro di listino, dunque, Comet propone Xiaomi 11T Pro a 389 euro grazie a un taglio del 44,4%. Il pagamento può essere completato a rate con tre mensilità da 129,67 euro, senza interessi e con PayPal, mentre la consegna a domicilio è prevista per il fine settimana in caso di acquisto oggi, 12 dicembre 2022. L’offerta è valida fino al 17 dicembre 2022, salvo esaurimento scorte, anche presso i punti vendita Comet in tutta Italia, e il reso può essere effettuato entro 14 giorni.

Tra le altre promozioni di dicembre 2022 abbiamo segnalato anche Samsung Galaxy S21 FE 5G al 48% in meno.