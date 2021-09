Xiaomi Mi 11T Pro supporterà la ricarica HyperCharge a 120W, reveal il 15 settembre

Sappiamo già che il 15 settembre sarà una data clou per i fan Xiaomi, dato che ci sarà la presentazione della serie Xiaomi Mi 11T alle 14:00 ore italiane. Il colosso cinese, però, continua a deliziarci con teaser per rivelare altri dettagli in merito alle nuove tecnologie che verranno mostrate, tra cui la ricarica HyperCharge a 120W.

Anche nella pagina Facebook di Xiaomi Italia, di cui trovate il post originale in calce alla notizia, è apparsa l’immagine teaser con lo slogan “Let the Magic Begin” che indica chiaramente al lancio di dispositivi top di gamma da non perdere. La pagina ufficiale internazionale, invece, ha usato l’hashtag #Xiaomi11TPro (perché, effettivamente, l’azienda ha salutato il marchio “Mi” per semplificare i nomi dei suoi dispositivi) chiarendo quindi che sta per giungere davvero un nuovo smartphone premium firmato Xiaomi.

Insomma, i prossimi successori di Mi 10T e Mi 10T Pro sono veramente dietro l’angolo, ma cosa possiamo aspettarci da loro oltre al supporto alla ricarica HyperCharge a 120W per Xiaomi 11T Pro? Secondo le ultime indiscrezioni di mercato diffuse dai tipster del settore online, questo modello inedito dovrebbe giungere dotato di display OLED con refresh rate a 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di memoria RAM, 256 GB di archiviazione e batteria da 5.000 mAh. Il “fratello più piccolo” Xiaomi 11T, invece, potrebbe approdare con display AMOLED dalle dimensioni ancora ignote, ma sempre dal refresh rate pari a 120Hz, chipset MediaTek Dimensity 1200, 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Per entrambi gli smartphone dovrebbe invece apparire una configurazione fotocamera posteriore caratterizzata da tre sensori, di cui il principale da 64 megapixel, un grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Essendo ancora semplici voci di mercato, però, consigliamo di prenderle con le pinze.

Nel frattempo, Xiaomi ha lanciato il suo film festival dedicato a cortometraggi girati tramite smartphone Xiaomi.