Xiaomi Mi 11T Pro si svela in specifiche tecniche e possibili prezzi

Alle ultime indiscrezioni su Xiaomi Mi 11T e le sue specifiche tecniche ora si aggiungono altri rumor interessanti riguardo Xiaomi Mi 11T Pro, variante ulteriore del modello top di gamma che si unirà alla gamma Mi 11 nel portfolio del colosso cinese. Vediamo quali sono i dettagli tecnici diffusi in rete dai tipster del settore.

Stando a quanto riferito dal canale YouTube The Pixel, citato su Twitter dal tipster chunvn8888, Xiaomi Mi 11T Pro dovrebbe dotarsi del chipset Qualcomm Snapdragon 888, ormai un must have per gli smartphone flagship disponibili oggi sul mercato. Ad affiancarlo saranno poi, sotto la scocca, la batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 120 W e un display OLED con refresh rate fino a 120Hz, lo stesso che dovrebbe giungere sul Mi 11T base.

Per il comparto fotocamera al momento mancano dati, ma si vocifera che Mi 11T adotti un sensore OmniVision da 64 MP, un Sony IMX355 da 8 MP grandangolare e una lente telemacro con zoom 3x; dunque, Mi 11T Pro dovrebbe dotarsi almeno di componenti simili. The Pixel ha però discusso sul prezzo al lancio, il quale dovrebbe aggirarsi tra i 570 e i 657 Dollari, una cifra buona sulla carta ma frutto delle conversioni dai prezzi asiatici, dunque da considerare con le pinze come anche il resto delle indiscrezioni.

Restando nell’universo Xiaomi, recentemente il brand di Lei Jun ha presentato lo smartphone Xiaomi Redmi 10, modello low-cost ma con un design che ricorda soluzioni top di gamma.