Xiaomi 12 e 12 Pro iniziano a ricevere Android 13 con MIUI 13.1: la beta è nel vivo!

Le ultime indiscrezioni sul rilascio di MIUI 14, prossimo aggiornamento dell’interfaccia sviluppata da Xiaomi per sistema operativo Android, potrebbero vedere un cambio di programma: la società cinese ha iniziato a spingere la build per sviluppatori MIUI 13.1 basate su Android 13 su Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro.

Sul mercato cinese, infatti, come ripreso da Xiaomiui, gli ultimi smartphone top di gamma iscritti al programma beta MIUI stanno ricevendo l’aggiornamento V13.1.22.7.28.DEV basato su Android 13 Beta 3 e dal peso pari a 5,20 GB. Ciò significa che MIUI 13.1 è ufficialmente in arrivo e probabilmente farà da ponte fino al release di MIUI 14 con le sue funzionalità inedite.

Ciò che sorprende maggiormente è la decisione del numero: in passato si è tanto discusso dell’aggiornamento intermedio a MIUI 13.5 ma, a quanto pare, è stato cancellato a favore di MIUI 13.1, una versione personalizzata dell’interfaccia proprietaria con poche modifiche rispetto alla MIUI 13 disponibile per tutti, ma basata sulla terza beta ufficiale di Android 13 anziché su Android 12. È plausibile che in futuro Xiaomi 12 e 12 Pro ricevano anche l’update alla quarta e ultima versione beta di Android 13, build che potrebbe infine diventare la prossima iterazione del robottino verde a tutti gli effetti.

Ora come ora, gli utenti del Belpaese in possesso di uno dei due dispositivi mobili citati e interessati all’update protagonista della notizia dovranno attendere un periodo di tempo indeterminato per accedervi. Come sempre, vi aggiorneremo in caso di disponibilità.