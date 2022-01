Xiaomi 12 e 12 Pro: il lancio globale è più vicino del previsto, secondo un leaker

La serie Xiaomi 12 è stata annunciata da Xiaomi lo scorso 28 dicembre, ma l'azienda non ha ancora fornito una data ufficiale per la vendita dei device fuori dalla Cina, dove invece gli smartphone sono disponibili già da qualche giorno. A fornire alcune interessanti indiscrezioni circa il lancio globale di Xiaomi 12, però, è il portale MySmartPrice.

MySmartPrice cita a sua volta come fonte il noto tipster Mukul Sharma, che avrebbe detto che il lancio globale di Xiaomi 12 è fissato per febbraio o marzo 2022. In particolare, Sharma avrebbe stabilito che Xiaomi 12, 12 Pro e 12X saranno lanciati tra fine febbraio e inizio marzo in Europa e in Asia, mentre la commercializzazione indiana avrà inizio con qualche giorno di ritardo, probabilmente per via della necessità di scorte aggiuntive per il mercato indiano.

Sfortunatamente, il tipster non ha rilasciato una data di lancio precisa per i tre device che compongono la linea Xiaomi 12. Sharma non ha nemmeno stabilito se tutti e tre gli smartphone saranno venduti anche al di fuori della Cina, ma pare quasi certo che sia Xiaomi 12 che Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X vedranno una release globale.

Infine, la data di uscita globale dei tre smartphone dovrebbe essere di poco successiva al lancio cinese di Xiaomi 12 Ultra, quarto device della linea flagship del produttore di Pechino: anche in questo caso, Sharma non ha spiegato se Xiaomi 12 Ultra verrà commercializzato fuori dalla Cina. Invece, con ogni probabilità saranno destinati solo al mercato cinese Xiaomi 12 Lite e 12 Lite Zoom.