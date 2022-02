Xiaomi 12 e 12 Pro pronti al lancio globale: spuntano prezzi e specifiche tecniche

Dopo che la scorsa settimana sono comparsi i prezzi europei degli smartphone Xiaomi 12, due dei tre device della lineup sono stati oggi catalogati presso l'Authority TDRA, che si occupa delle importazioni dall'estero nel mercato arabo e in quelli europei. In particolare, sul database dell'agenzia sono stati catalogati Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro.

Non è chiaro se ciò significhi che Xiaomi 12X non uscirà dalla Cina o arriverà in ritardo rispetto agli altri due modelli della serie 12 del produttore pechinese, ma in realtà la pubblicazione della pagina global di Xiaomi 12X sul sito di Xiaomi sembra aver fugato ogni dubbio sull'arrivo del device nei mercati occidentali.

Nello specifico, al momento sappiamo che Xiaomi 12X arriverà nelle configurazioni con 8 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage interno, con un prezzo tra i 600 e i 700 Euro. La catalogazione della TDRA tuttavia non fornisce altre informazioni in merito, concentrandosi sui due "fratelli maggiori" dello smartphone.

Questi ultimi sono stati inseriti nel database dell'agenzia con i model number 2201123G (Xiaomi 12) e 2201122G (Xiaomi 12 Pro), come potete vedere nell'immagine in calce. Il listing di Xiaomi 12 conferma che lo smartphone sarà disponibile nelle varianti 8/128 e 8/256 GB, con un prezzo tra gli 800 e i 900 Euro. In termini tecnici, lo smartphone avrà un chipset Snapdragon 8 Gen 1 e uno schermo AMOLED FHD+ da 6,28" con refresh rate da 120 Hz.

Xiaomi 12 avrà poi una fotocamera con tre lenti, ovvero una principale da 50 MP, un grandangolo e un teleobiettivo, insieme ad una selfie-camera da 32 MP. Inoltre, il telefono avrà una batteria da 4.500 mAh con il supporto al fast charging a 67 W. Tutte caratteristiche condivise con Xiaomi 12X, che però avrà un chipset Snapdragon 870 al posto dello Snapdragon 8 Gen 1.

Il modello Pro di Xiaomi 12, invece, sarà venduto nelle configurazioni da 8 GB di RAM e 256 GB di storage e da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, con un prezzo compreso tra 1.000 e 1.200 Euro in Europa. Particolarità del telefono sono il chipset Snapdragon 8 Gen 1 e lo schermo AMOLED da 6,73" con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz. La fotocamera sarà composta sempre da un sistema a tre lenti con obiettivo principale da 50 MP e da una selfie-camera da 32 MP. Inoltre, il telefono avrà una batteria da 4.600 mAh con supporto al fast charging a 120 W.