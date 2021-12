Xiaomi: insieme a Mi 12 e 12X arriverà anche 12 Pro, trapela la scheda tecnica

L'uscita della linea 12 di Xiaomi si avvicina rapidamente, poiché i suoi smartphone dovrebbero essere presentati entro la fine di dicembre e commercializzati a cavallo tra il 2020 e il 2021. Tuttavia, alcuni informazioni importanti restano ancora sconosciute, come la data esatta dell'evento di lancio e il numero di device che comporranno la serie 12.

Finora, la linea presa dai leak e dai rumor sui nuovi device del produttore di Pechino si è perlopiù appiattita su un evento programmato per il 28 dicembre in cui saranno presentati due device, ma le cose in realtà potrebbero stare diversamente. Benché alcuni credano che Xiaomi possa anticipare gli altri produttori e annunciare i suoi telefoni il 12 dicembre, giocando sulla data e sul numero della serie di device, la giornata di lancio più papabile rimane quella del 28 dello stesso mese.

Tuttavia, la novità più interessante è che Xiaomi potrebbe lanciare ben tre device nel corso della presentazione della serie 12: in particolare parliamo di Xiaomi 12, Xiaomi 12X e anche Xiaomi 12 Pro, quest'ultimo mai incluso fino ad oggi nei leak e presentato al pubblico da un interessante report di Gizmochina delle scorse ore.

Ora, il leaker cinese Digital Chat Station ha corroborato la tesi di Gizmochina, dicendo che i tre modelli, noti internamente all'azienda come L3A, L3 e L2, saranno presentati insieme il 28 dicembre. Prima di questi leak, invece, era opinione comune che il 28 dicembre sarebbero stati presentati solo Xiaomi 12 e 12X, mentre 12 Pro sarebbe stato annunciato più avanti nel 2022.

Se già conosciamo la scheda tecnica di Xiaomi 12X e sappiamo per certo che Xiaomi 12 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen 1, riguardo alla scheda tecnica di Xiaomi 12 Ultra possiamo basarci solo sul report di GizmoChina. Il portale è entrato in possesso di un protettore dello schermo pensato per il device cinese, le cui dimensioni sono inferiori a quelle di Xiaomi Mi 11 5G, che infatti vantava un enorme schermo da 6.81".

Con ogni probabilità, invece, Xiaomi 12 Ultra avrà un pannello AMOLED da 6.67" con i bordi leggermente curvi e un punch-hole posizionato in alto al centro del device: per fare un paragone, quello di Xiaomi 11 era posto nell'angolo in alto a sinistra. Il nome "Pro" lascia poi pensare che anche Xiaomi 12 Pro avrà uno Snapdragon 8 Gen 1 come suo SoC.

Infine, Xiaomi 12 Pro potrebbe avere una fotocamera Leica, anche se non è chiaro se la feature sarà implementata anche su Xiaomi 12 e 12X. Dovrebbe comunque trattarsi di un pannello sviluppato dall'azienda fotografica in collaborazione con il colosso telefonico cinese, dotato di una fotocamera primaria da 50 MP, una lente grandangolare e un teleobiettivo. La fotocamera frontale, invece, dovrebbe essere da 20 MP.