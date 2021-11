Xiaomi 12 e 12X: la data di lancio dei nuovi smartphone Xiaomi trapela in rete

La linea 12 di Xiaomi potrebbe fare il suo debutto prima della fine dell'anno, mentre le specifiche tecniche di Xiaomi 12X sono trapelate in rete poche ore fa. Oggi, invece, il noto leaker cinese Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo alcune nuove informazioni sia su Xiaomi 12 che su Xiaomi 12X.

Secondo Digital Chat Station, sia Xiaomi 12 che Xiaomi 12X avranno un display curvo: si tratta di un passo avanti piuttosto importante rispetto alla serie 11 del colosso di Pechino, che vantava un pannello curvo solo nella versione X del proprio smartphone, mentre l'altra utilizzava ancora uno schermo piatto. Inoltre, secondo il leaker, i due telefoni avranno degli speaker simmetrici, uno posto in cima e uno in fondo al display: anche questa è una differenza non da poco rispetto ai predecessori, che avevano invece degli speaker asimmetrici, posti rispettivamente in alto a sinistra e in basso a destra.

Riguardo alle specifiche tecniche, Digital Chat Station ha confermato che Xiaomi 12 utilizzerà uno Snapdragon 870 e 12 X uno Snapdragon 8 Gen1, l'equivalente dello Snapdragon 898. Xiaomi 12 avrà una fotocamera da 50 MP, un display FullHD+ AMOLED con refresh rate da 120 Hz, il fast charging a 100 W e un sensore di impronte digitali più grande del predecessore.



Xiaomi 12X dovrebbe avere uno schermo AMOLED da 6.28" con risoluzione FullHD e un refresh rate da 120 Hz: le sue fotocamere saranno da 50 MP (il sensore principale posteriore) e da 20 MP (la selfie-camera), ma non sappiamo ancora se il setup posteriore sarà composto da tre o da quattro lenti.

Con un secondo post su Weibo, poi, Digital Chat Station ha anche confermato la data di lancio dei due device: Xiaomi 12 e 12X saranno infatti presentati il 12 dicembre, che dovrebbe essere anche la loro data di lancio in Cina. Non ci sono ancora informazioni riguardo ad una release internazionale dei due smartphone.