Xiaomi 12 e 12X in sconto per l'Amazon Prime Day 2022: fino a 200 Euro in meno!

E' ufficialmente iniziato l'Amazon Prime Day 2022 di Ottobre, e tra i protagonisti c'è subito Xiaomi che propone due promozioni molto interessanti sugli smartphone della gamma Xiaomi 12. Ad essere interessati sono Xiaomi 12 e Xiaomi 12X, su cui è possibile godere di fino a 200 Euro di sconto.

Di seguito i dettagli:

Xiaomi 12 - Smartphone 8+128GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia): 649,90 Euro (799,90 Euro)

- Smartphone 8+128GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia): 649,90 Euro (799,90 Euro) Xiaomi 12X - Smartphone 8+256GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 870, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) Alexa mani libere: 499,90 Euro (699,90 Euro)

La consegna, come avvenuto anche in altre circostanze, è garantita a stretto giro di orologio. Non è possibile godere del pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, ma solo di quello con Cofidis da scegliere direttamene al check-out.

Le promozioni saranno disponibili fino a domani, 12 Ottobre 2022, e rientrano nella nuova iniziativa promozionale di Amazon che quest'anno ha deciso di raddoppiare il Prime Day con un secondo evento dedicato agli iscritti al programma Prime.

Ovviamente, i prodotti beneficiano di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.