Xiaomi 12 da 256 GB in offerta da Euronics, Unieuro scende ulteriormente di prezzo

Nelle stesse giornate in cui è possibile acquistare uno smart TV Xiaomi a metà prezzo da Euronics, presso la stessa catena di distribuzione non manca una ottima offerta su Xiaomi 12, ultimo smartphone top di gamma della società cinese. Attenzione, però, al rilancio da parte di Unieuro.

Vediamo innanzitutto le specifiche tecniche del dispositivo mobile: sotto la scocca troviamo 256 GB di archiviazione assieme a 8 GB di RAM, batteria da 4.500 mAh e chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il display è un pannello AMOLED FHD+ a 120Hz da 6,28 pollici, mentre lato fotocamera abbiamo tre sensori sul retro (50 MP + 13 MP + 5 MP) e uno per i selfie da 32 megapixel.

Euronics propone questo modello a 643 euro al posto di 899,90 euro sia nei negozi che online, con possibilità di effettuare l’acquisto tramite il sito Web per poi procedere con il ritiro presso il punto vendita più vicino. Nel caso in cui si preferisca la consegna a domicilio, però, si deve pagare una quota extra a partire da 7,90 euro che porta il prezzo finale a 650,90 euro, pagabile in 3 rate senza interessi con Klarna.

In alternativa, Unieuro nel suo volantino Sottocosto include lo stesso Xiaomi 12 a 599,90 euro con consegna a domicilio inclusa a costo zero. Anche in questo caso, il pagamento è effettuabile online in 3 rate con Klarna o PayPal a Tasso Zero.

In merito a quest’ultima catena di negozi, vi ricordiamo che oggi sono arrivate le nuove Offerte Solo Online valide fino al 16 ottobre.