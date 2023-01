Xiaomi 12 si aggiorna con MIUI 14: iniziato il rollout della prima versione stabile

L'annuncio di MIUI 14 da parte di Xiaomi risale ormai allo scorso dicembre, e per ora il nuovo sistema operativo del colosso cinese è disponibile in versione stabile solo su Xiaomi 13 e 13 Pro. Le cose, però, stanno per cambiare: nelle scorse ore, infatti, il rollout di MIUI 14 su Xiaomi 12 è iniziato in tutto il mondo.

L'aggiornamento, in particolare, è disponibile solo per Xiaomi 12, mentre non ci sono ancora informazioni circa il suo arrivo su Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra. In ogni caso, si tratta solo di una questione di tempo: tutti i device citati, insieme alla linea Xiaomi 12T, sono presenti nella lista di smartphone Xiaomi compatibili con MIUI 14, che in totale comprende ben 45 smartphone diversi.

L'update aggiorna il sistema operativo ad Android 13, su cui MIUI 14 si basa, e porta con sé anche l'aggiornamento di sicurezza di gennaio 2023. Al momento, comunque, MIUI 14 è disponibile in via prioritaria agli utenti che hanno già provato il sistema operativo sul Beta Channel di Xiaomi: benché si tratti di una versione stabile della ROM del colosso cinese, dunque, pare che quest'ultimo abbia deciso di procedere con un rollout "lento".

MIUI 14 pesa 4,43 GB in totale, e ha per numero completo di versione MIUI 14.0.2.0 (TLCMIXM). Stando ai primi report a riguardo, non sembrano esserci problemi di compatibilità tra Xiaomi 12 e il nuovo sistema operativo, perciò pare che sia possibile effettuare l'aggiornamento senza temere brutte sorprese.

Probabilmente, non appena verrà verificata l'assenza di bug e malfunzionamenti, Xiaomi rilascerà MIUI 14 per Xiaomi 12 Pro e 12X. Per quanto riguarda le linee 12S e 12T, invece, potrebbe essere necessario aspettare ancora qualche settimana.