Xiaomi 12: arrivano anche Xiaomi 12 Lite e Lite Zoom, lancio fissato per il 12 dicembre?

La serie 12 di Xiaomi è ormai alle porte, con un lancio previsto per il 12 o per il 28 di dicembre. Tuttavia, i dispositivi flagship potrebbero non essere gli unici annunci del mese di dicembre di Xiaomi: al contrario, secondo due leak emersi nelle scorse ore il colosso di Pechino potrebbe annunciare anche Xiaomi 12 Lite, 12 Lite Zoom e 11 LE.

Partendo dalle aggiunte alla serie 12, dopo la scoperta che Xiaomi 12 Pro sarà lanciato insieme a Xiaomi 12 e 12X, pare che la nuova linea di smartphone top di gamma del produttore cinese sarà arricchita da due device "Lite", ovvero Xiaomi 12 Lite e 12 Lite Zoom, almeno secondo quanto riportato dal portale Xiaomiui.net.

Di Xiaomi 12 Lite e 12 Lite Zoom si era parlato per la prima volta a fine ottobre, ma poi i leak relativi ai due device si erano interrotti, facendo pensare che fossero ancora in uno stadio iniziale della produzione. A quanto pare, invece, Xiaomi 12 Lite e Xiaomi 12 Lite Zoom saranno lanciati prima del resto della linea 12, perché potrebbero essere annunciati già nel corso di questa settimana: se questa indiscrezione fosse vera, l'annuncio del resto della linea di device potrebbe avvenire davvero il 28 dicembre, oppure il 12 dicembre Xiaomi potrebbe decidere di presentare ben cinque device della stessa serie nell'ambito di uno stesso evento.

Ad ogni modo, Xiaomi 12 Lite ha codename "Taoyao" e model number L9. Il dispositivo avrà uno schermo AMOLED da 6.5" in FullHD, con un refresh rate fissato a 120 Hz e un sensore per le impronte digitali on-screen. Il device, inoltre, potrebbe avere i bordi dello schermo leggermente curvi, al pari di quelli di Xiaomi Civi, debuttato a settembre in Cina e mai pubblicato in occidente. Infine, il dispositivo dovrebbe avere un SoC Snapdragon 778G o uno Snapdragon 780G e una sensore Samsung GW3 da 64 MP per la fotocamera principale.

Xiaomi 12 Lite Zoom, invece, ha codename "Zijin" e model number L9B. Lo smartphone potrebbe uscire esclusivamente sul mercato cinese e non vedere una release internazionale, anche perché finora l'unico listing online del device è nella versione dedicata alla Cina. Le caratteristiche del device sono identiche a quelle di Xiaomi 12 Lite, con l'aggiunta di un teleobiettivo e di un obiettivo grandangolare migliorati.

Infine, un altro leak di Xiaomiui.net sembra confermare l'uscita di un ultimo smartphone della serie Xiaomi 11, chiamato Xiaomi Mi 11 LE. Non sono chiare le motivazioni che abbiano spinto l'azienda a creare il device, che avrà le stesse caratteristiche di Xiaomi 11 Lite 5G NE. Inoltre, un TikToker cinese ha rivelato che il dispositivo verrà lanciato il 9 dicembre, soli tre giorni prima del lancio della linea 12, o almeno della parte "lite" di quest'ultima.