Xiaomi 12 sta per arrivare nel Vecchio Mondo: trapelano i prezzi europei

A inizio gennaio vi abbiamo parlato di un leak secondo cui il lancio globale degli Xiaomi 12 sarebbe stato imminente, dopo che gli smartphone flagship del produttore cinese sono stati rilasciati in patria a dicembre. Oggi, dopo più di un mese di silenzio sia da Xiaomi che dai leaker, pare che siano trapelati i prezzi europei degli Xiaomi 12.

La notizia arriva a diverse settimane di distanza dalla comparsa di Xiaomi 12X sul sito global di Xiaomi e dal primo benchmark di Xiaomi 12 Pro in versione internazionale, confermando che in Europa usciranno Xiaomi 12, 12X e 12 Pro, che manterranno questi stessi nomi.

A riportare l'indiscrezione è il portale MySmartPrice, secondo cui Xiaomi 12 Pro, lo smartphone top di gamma della linea del produttore cinese, dovrebbe avere un prezzo compreso tra i 1.000 e i 1.200 Euro, a seconda della variante prescelta. Il telefono, infatti, sarà disponibile nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage e in quella da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Per quanto riguarda Xiaomi 12, pare che il telefono sia stato pensato per competere con il Galaxy S22 "standard" di Samsung, e che per questo il suo prezzo oscillerà tra 800 e 900 Euro, a seconda del modello prescelto. Nello specifico, la variante meno costosa sarà quella con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre a 100 Euro in più sarà disponibile la versione del telefono con 256 GB di memoria e 8 GB di RAM.

Infine, Xiaomi 12X avrà un prezzo tra i 600 e i 700 Euro, in modo da risultare competitivo con il Samsung Galaxy S21 FE, lanciato a gennaio. Anche in questo caso, il telefono sarà disponibile nelle due versioni con 128 e 256 GB di memoria interna, mentre la RAM sarà sempre da 8 GB.

Pare che Xiaomi abbia scelto i prezzi per competere con Samsung, che ha lanciato i propri device flagship una settimana fa, durante il Samsung Unpacked del 9 febbraio. Tuttavia, Xiaomi dovrà anche guardarsi dagli altri produttori cinesi, poiché brand come Honor, Realme, OPPO e OnePlus lanceranno tutti degli smartphone sul mercato europeo nelle prossime settimane. Al momento, comunque, non abbiamo una data di lancio europea per gli Xiaomi 12.