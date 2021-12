Xiaomi 12, cambio di programma sulla tecnologia di ricarica rapida?

Mentre si inseguono le voci sul lancio di Xiaomi 12 a dicembre, i nodi stanno rapidamente venendo al pettine. L'ultimo tassello riguarda l'autonomia di Xiaomi 12 e, nello specifico, la tecnologia di ricarica rapida.

Nelle ultime ore, infatti, sono emersi in rete i dettagli sulla certificazione 3C ottenuta da un misterioso dispositivo Xiaomi, ritenuto essere il modello standard di Xiaomi 12. Nelle specifiche oggetto del certificato, ciò che balza subito all'occhio è la presenza del supporto alla ricarica rapida fino a 67W, contrariamente a quanto vociferato negli scorsi mesi.

Infatti, mentre ancora le voci di corridoio erano più che altro pura speculazione, si parlava con insistenza della presenza della ricarica a 100W su Xiaomi 12 come di una delle feature chiave del nuovo flagship del colosso asiatico, ulteriore passo indietro rispetto ai 120W presenti su altre offerte della compagnia, come Xiaomi 11T Pro.

I motivi di tale scelta potrebbero risiedere nella volontà del produttore di differenziare maggiormente l'offerta, tenuto comunque conto del fatto che la ricarica a 67W non è affatto tra le più lente sul mercato. Fra le varie teorie, la più gettonata vorrebbe la tecnologia a 120W solo sullo Xiaomi 12 Pro ma, salvo smentite, è pur vero che la "dodicesima generazione" è composta anche da segmenti più economici, quindi non è ancora da escludere che non possa trattarsi di una di queste varianti.