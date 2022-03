Xiaomi 12 in Italia: è quasi fatta, ecco i poster promozionali e i prezzi europei

Xioami annuncerà Xiaomi 12 per l'Europa e il resto del mondo il 15 marzo prossimo. Come prevedibile, con l'avvicinarsi dell'evento sono trapelate online diverse immagini di Xiaomi 12, 12 Pro e 12X, insieme ai prezzi delle versioni "global" dei tre smartphone e ad alcune conferme sulla loro scheda tecnica.

Potete dare un'occhiata ai poster e alle immagini di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro leakate nella galleria in calce a questa notizia. Passando al lato dei prezzi, pare essere confermato che Xiaomi 12 costerà tra 850 e 900 Euro in Europa, che dovrebbero tradursi in 950 e 1.000 Dollari negli Stati Uniti. La presenza di due prezzi diversi indica che probabilmente lo smartphone sarà venduto in due varianti, che dovrebbero differire tra loro solo in termini di dimensioni della memoria interna.

Il poster promozionale di Xiaomi 12 conferma che il device sarà commercializzato con chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca, insieme ad una RAM da 8 GB e a uno schermo AMOLED FHD+ da 6,28" con refresh rate da 120 Hz. Lo smartphone avrà una fotocamera tripla, composta da un obiettivo principale Sony IMX766 con OIS da 50 MP, da un ultra-grandangolo da 13 MP e da un obiettivo macro da 5 MP.

Xiaomi 12 Pro sarà venduto a 1.200 Euro, ovvero 1.330 Dollari circa. Il device dovrebbe dunque essere disponibile in un solo taglio di memoria, presumibilmente quello da 256 GB. Sotto la scocca di Xiaomi 12 Pro, come confermano i poster promozionali, troveremo un chipset Snapdragon 8 Gen 1, insieme a 8 GB di RAM, ad uno schermo AMOLED WQHD+ con refresh rate da 120 Hz e un sistema triple-camera con lenti da 50 MP sia per la fotocamera principale (una Sony IMX707 con OIS) che per l'ultra-grandangolo e il teleobiettivo con zoom ottico 2x.

Entrambi i prezzi sono in linea con quanto riportato dal precedente leak dei prezzi europei di Xiaomi 12, confermando che Xiaomi 12 e 12 Pro costeranno più di Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+. Decisamente più ridotte sono le informazioni che possediamo su Xiaomi 12X invece, dal momento che del telefono sono trapelati solo i prezzi e una specifica tecnica, ovvero il chipset: quest'ultimo, infatti, non sarà uno Snapdragon 8 Gen 1 come nella release cinese, ma un chip Snapdragon 870, dunque un SoC della generazione precedente al top di gamma di Qualcomm.

In termini di prezzo, invece, Xiaomi 12X sarà venduto a 650 Euro, ovvero circa 720 Dollari, rappresentando una proposta "entry-level" per i device flagship del produttore cinese. La mancanza di materiali leakati, comunque, non deve spaventare: al contrario, Xiaomi 12X è comparso sul sito web di Xiaomi global, il che lascia chiaramente intendere che il device sarà lanciato insieme ai due "fratelli maggiori".