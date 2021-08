Xiaomi Mi 12, lancio ufficiale in netto anticipo rispetto allo scorso anno?

Sempre più al centro delle indiscrezioni del mercato, lo Xiaomi Mi 12 potrebbe avere il SoC Snapdragon 898 e RAM LPDDR5X. Ciò che ancora non è chiaro a tutti è quando il prossimo top di gamma del colosso cinese arriverà sul mercato.

Con l'arrivo sul mercato dello Xiaomi Mi MIX 4 e l'enorme salto generazionale proposto in termini di innovazione, altrettanto elevate saranno le aspettative del pubblico sul prossimo flagship che ha, tra l'altro, una pesante eredità. Lo Xiaomi Mi 11 è infatti arrivato sul mercato con il chip a suo tempo più potente sul mercato in esclusiva temporale, il miglior display Xiaomi mai prodotto e un prezzo di lancio a dir poco eccezionale.

La presentazione ufficiale del Mi 11 avvenne alla fine di dicembre dello scorso anno mentre il Mi 12 potrebbe subire un trattamento differente e arrivare in anticipo sulla tabella di marcia, per la precisione, nel mese di novembre. Questo almeno, secondo gli ultimi rapporti emersi in rete.

Lo stesso Lei Jun tempo addietro ha svelato che entro la fine dell'anno farà la sua comparsa anche la MIUI 13, ma potrebbe non essere il sistema preinstallato sullo Xiaomi Mi 12 al lancio. Quest'ultimo potrebbe infatti arrivare sul mercato con la MIUI 12.5.

Lo Xiaomi Mi 12 tra l'altro, potrebbe rivelarsi come un vero e proprio cameraphone, confermando l'eccellente impegno sotto questo punto di vista della compagine asiatica degli ultimi anni. Non a caso, il sensore scelto potrebbe essere da ben 192MP.