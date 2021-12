Xiaomi 12: un leak spiega come saranno il pannello posteriore e la fotocamera

Il lancio di Xiaomi 12 si sta avvicinando molto rapidamente: secondo alcuni leak, infatti, Xiaomi potrebbe presentarlo il 28 dicembre, mentre stando ad altre indiscrezioni il device potrebbe vedere la luce già il prossimo 12 dicembre. Intanto, però, i rumor su Xiaomi 12 si sono fatti molto più insistenti nelle ultime ore.

Dopo che Xiaomi ha confermato che Mi 12 avrà un chipset Snapdragon 8 Gen 1, il noto leaker cinese Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo alcune nuove indiscrezioni sul dispositivo flagship del colosso cinese: in particolare, sia Xiaomi 12 che Xiaomi 12X avranno un triplo modulo per la fotocamera sul pannello posteriore, che sarà posizionato in entrambi i casi nell'angolo in alto a sinistra, seguendo il design di Apple per i suoi iPhone e di Samsung per la serie Galaxy S.

Digital Chat Station ha poi rilasciato un dettaglio completamente nuovo, ovvero che il pannello posteriore del Mi 12 sarà in vetro, esattamente come quello dello smartphone Xiaomi Civi, lanciato lo scorso settembre e mai approdato in Europa o in America. Il post di Digital Chat Station, comunque, è disponibile nell'immagine in calce a questa notizia.

Digital Chat Station non ha dato altre informazioni sul device, anche se da un precedente rumor sappiamo che la fotocamera di Xiaomi 12 potrebbe essere firmata da Leica e contenere un sensore da 50 MP per la sua lente principale. Lo stesso leaker aveva confermato ad inizio novembre il setup con un obiettivo da 50 MP, ed aveva anche fatto trapelare l'indiscrezione secondo cui Xiaomi 12 avrà il fast charging fino a 100 W, anche se ancora non conosciamo la capienza della batteria montata sul dispositivo.