Xiaomi Mi 12, leak svela nuovi dettagli: Snapdragon 895 e 200 MP?

Le prime indiscrezioni riguardo Xiaomi Mi 12 Ultra hanno un nuovo seguito: tramite il social network cinese Weibo, infatti, diversi tipster hanno parlato di un altro modello della gamma di smartphone ammiraglia che dovrebbe giungere sul mercato prossimamente, rivelando ulteriori dettagli interessanti sul comparto tecnico.

Grazie a Digital Chat Station ora sappiamo che probabilmente anche un’altra variante oltre a Mi 12 Ultra, dal nome in codice “2201122C” e dal numero di modello “L2C”, dovrebbe essere fornito della piattaforma sm8450 (ovvero Qualcomm Snapdragon 895) e di un sistema di ricarica super veloce che potrebbe persino superare i 100W. Tempo addietro Xiaomi aveva mostrato uno Xiaomi Mi 11 Pro modificato con una soluzione di ricarica rapida cablata da 200 W + 100 W wireless, ma è probabile che si limiti a una ricarica meno potente per limitare anche i costi.

Si parla anche di un display top di gamma per l’intera serie di smartphone, probabilmente un pannello con frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz che si regolerà automaticamente a seconda dell’utilizzo del dispositivo. Infine, ritornano le indiscrezioni riguardanti il comparto fotocamera: è sempre più probabile la dotazione di un sensore da 192 megapixel o 200 megapixel, almeno nei modelli non-base. Per Xiaomi Mi 12 “vanilla” si potrebbe restare sui 108 MP, quota ormai ritenuta standard per tutti i dispositivi mobili ammiraglia. Come sempre, consigliamo di prendere questi rumor con le pinze.

Restando nel mondo Xiaomi, la società ha brevettato un sistema in fibra ottica per sostituire la fotocamera sotto al display.