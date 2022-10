Xiaomi 12, la lineup si espande ancora: in arrivo il modello Lite 5G NE, anche in Europa

Xiaomi 12 Lite è arrivato in Italia solo pochi giorni fa, il 22 settembre. Nelle scorse ore, però, è emerso che la lineup Xiaomi 12 Lite potrebbe espandersi con Xiaomi 12 Lite 5G NE, esattamente come successo lo scorso anno con Xiaomi 11 Lite 5G NE: il telefono, infatti, potrebbe essere lanciato in Europa entro fine 2022.

Stando a quanto riporta GSMArena, citando delle fonti cinesi, lo Xiaomi 12 Lite 5G NE è stato scovato sul database IMEI, che di fatto ne confermerebbe l'esistenza. Il model number del device è 2210129SG, con la lettera G finale che indica che si tratta di una variante "Global" del device. In altre parole, Xiaomi 12 Lite 5G NE non dovrebbe essere destinato al mercato cinese, ma a quello europeo e asiatico.

Ciò ha senso se consideriamo che, sempre stano a quanto riportato da GSMArena, Xiaomi 12 Lite 5G NE sarà un rebrand di uno smartphone già uscito in Cina. Nello specifico, il device non dovrebbe essere altro che una revisione di Xiaomi Civi 2, lanciato in Cina nel mese di settembre. L'approccio adottato dal produttore pechinese per Xiaomi 12 Lite 5G NE è dunque diverso da quello usato lo scorso anno, quando la versione NE di Xiaomi 11 Lite era esattamente identica a quella vanilla, eccezion fatta per il chipset.

Questa volta, invece, Xiaomi 12 Lite 5G NE sarà uno smartphone completamente diverso da Xiaomi 12 Lite, basato peraltro su un dispositivo ancora inedito in occidente. Nello specifico, lo smartphone dovrebbe avere un chipset Snapdragon 7 Gen1, contro lo Snapdragon 778G dello Xiaomi 12 Lite, insieme ad una fotocamera a due lenti composta da un sensore principale da 50 MP (contro i 108 MP di Xiaomi 12 Lite) e un ultra-grandangolo da 20 MP (contro gli 8 MP della variante vanilla).

Identica sarà invece la selfie-camera dei due telefoni, anche se Xiaomi 12 Lite 5G NE dovrebbe avere un flash dual-LED, mutuato da Xiaomi Civi 2. Inoltre, la nuova versione dello smartphone avrà una capiente batteria da 4.500 mAh, che supera quella da 4.300 mAh di Xiaomi 12 Lite "base".

Infine, lo smartphone sarà lanciato in tre varianti, rispettivamente con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, e 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Poiché lo smartphone è già stato certificato dalla FCC americana, è possibile che la sua uscita sia programmata per inizio novembre, sicuramente prima dell'annuncio della gamma Xiaomi 13.