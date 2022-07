Xiaomi 12 Lite appare a sorpresa in Europa, verrà venduto a 500 Euro?

Pochi giorni fa abbiamo assistito alla presentazione della serie Xiaomi 12S in Cina, caratterizzata dalla fotocamera firmata Leica in tutte e tre le iterazioni, ma ci sono novità anche per la gamma principale: Xiaomi 12 Lite ha fatto una comparsa in Spagna e Romania svelando il suo prezzo plausibile per il Vecchio Continente.

Sebbene non sia ancora ufficiale, Xiaomi 12 Lite è apparso nel negozio online Evomag e sul portale dell’operatore telefonico Orange. Le due pagine del dispositivo mobile sono sorprendentemente diverse, poiché sul primo sito abbiamo le specifiche tecniche dello Xiaomi 11 Lite NE, mentre nel secondo caso troviamo i render ufficiali che svelano il design e una scheda tecnica più completa.

Nel dettaglio, infatti, si parla di uno schermo AMOLED da 6,55 pollici e un chipset Qualcomm per lo Xiaomi 12 Lite, molto probabilmente lo Snapdragon 778G. La batteria invece dovrebbe essere da 4.500 mAh con ricarica rapida a 67W, mentre lato fotocamera si parla di un sensore da 108 MP accompagnato posteriormente da un ultrawide da 8 MP e un macro da 2 MP, seguito anteriormente da una lente selfie da 32 MP.

Il prezzo, dunque, sembra essere pari a 500 Euro su entrambi i siti, ma potrebbe comunque trattarsi di una cifra placeholder; per questa ragione, consigliamo di attendere dettagli ufficiali.

Nel frattempo, eccovi il teardown dello Xiaomi 12S Ultra.