Xiaomi 12 Lite arriva in Italia: tripla fotocamera da 108MP e 5G a 499,99 Euro

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale di Xiaomi 12 Lite, la società cinese ha confermato l'arrivo in Italia del suo nuovo flagship, che potrà essere acquistato dagli utenti italiani nelle colorazioni Lite Green, Lite Pink e Black.

Caratterizzato da una tripla fotocamera da 108 megapixel, basata sul sensore HM2, con sensore principale da 108MP, grandangolare da 8MP e macro da 2MP, lo smartphone sfoggia anche una lente frontale da 32 megapixel dotata di sensore GD2.

Sotto la scocca troviamo il chipset Snapdragon 778G a 6nm, che garantisce il supporto 5G. A livello di batteria invece, è da 4300 mAh che secondo i dati diffusi dalla compagnia asiatica garantisce un’autonomia di un’intera giornata, a cui si aggiunge la ricarica turbo da 67W che la ricarica completamente in 41 minuti. Sempre da questo fronte, è stato anche aggiunto l’algoritmo di ricarica intelligente Xiaomi AdaptiveCharge che come suggerisce il nome può apprendere i comportamenti di ricarica per ottimizzare la distribuzione della carica durante la notte.

Lo schermo di Xiaomi 12 Lite è un AMOLED da 6,55 pollici con HDR10+ e Dolby Vision. Completa la scheda tecnica una coppia di altoparlanti stereo con audio spaziale Dolby Atmos.

Xiaomi 12 Lite da 8GB+128GB sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane, al prezzo di 499,90€.