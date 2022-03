Xiaomi 12 Lite, il primo benchmark è online: ecco cosa troveremo sotto la scocca

A pochi giorni dall'uscita italiana degli Xiaomi 12, sono trapelate in rete alcune nuove, interessanti indiscrezioni relative a Xiaomi 12 Lite, il modello entry-level della lineup 2022 di flagship del colosso cinese. Nelle scorse ore, in particolare, sono stati pubblicati i primi benchmark dello smartphone su GeekBench.

Vi ricordiamo che, stando agli ultimi rumor, Xiaomi 12 Lite potrebbe avere solo una release globale e potrebbe non debuttare mai in Cina, dove lo smartphone soffrirebbe la concorrenza di Xiaomi CIVI, device pensato per un pubblico giovane e tendenzialmente femminile, che pone particolare enfasi sulla fotocamera.

Stando a quanto emerge dal primo benchmark di Xiaomi 12 Lite, inoltre, lo smartphone ha delle caratteristiche tecniche simili a quelle di Xiaomi CIVI, che fanno pensare che il nuovo flagship "entry-level" sia poco più di un rebranding internazionale del primo device della serie CIVI.

In particolare, lo smartphone ha model number 2203129G e sotto la sua scocca troviamo un chipset Qualcomm Snapdragon 778G insieme ad 8 GB di RAM, anche se non è chiaro se il device verrà lanciato con altri tagli di memoria, magari da 6 GB. Inoltre, il benchmark rivela che lo smartphone sarà venduto con Android 12 preinstallato, probabilmente insieme alla skin MIUI 13 proprietaria di Xiaomi.

In termini di punteggio, in single-core Xiaomi 12 Lite fa registrare 788 Punti, che aumentano fino a 2.864 Punti in multi-core, un risultato di tutto rispetto e comparabile con gli altri device che utilizzano lo stesso SoC. Lo Snapdragon 778G è la proposta midrange di Qualcomm, un chip Octa-Core con quattro Core con frequenza a 1,80 GHz e altri quattro a 2,40 GHz.