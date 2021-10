Xiaomi Mi 12 Lite: il modello cinese sarà diverso da quello europeo, ecco cosa cambia

Mentre il pubblico rimane in attesa di maggiori informazioni su Xiaomi Mi 12, alcuni utenti Xiaomi hanno esaminato l'ultima versione del firmware MIUI e hanno scoperto alcune interessanti novità su Xiaomi Mi 12 Lite. In particolare, del dispositivo esisterebbero due varianti diverse, nessuna delle quali annunciata ufficialmente al momento.

La scoperta dei fan è piuttosto interessante soprattutto perché le due versioni dello Xiaomi Mi 12 Lite non sarebbero diverse dal punto di vista hardware, ma semplicemente una sarebbe destinata al mercato cinese e l'altra a quello globale. Inoltre, la versione cinese sarebbe leggermente migliore di quella internazionale, ma solo dal punto di vista della fotocamera, poiché il chipset utilizzato dovrebbe essere in entrambi i casi uno Snapdragon 788G Plus, annunciato pochi giorni fa da Qualcomm.

Le due versioni dello Xiaomi Mi 12 Lite sono chiamate rispettivamente ZIJIN (quella destinata alla Cina) e TAOYAO (quella destinata al resto del mondo). In entrambi i casi il dispositivo avrà uno schermo con risoluzione di 2400x1800 ppi e refresh rate a 120 Hz, mentre il nome dei due device dovrebbe essere leggermente diverso: ZIJIN dovrebbe diventare lo Xiaomi 12 Lite Zoom, mentre TAOYAO potrebbe chiamarsi semplicemente Xiaomi 12 Lite.

Le differenze principali, comunque, stanno nella fotocamera: ZIJIN avrà tre sensori, di cui uno principale, un teleobiettivo e un grandangolo, mentre TAOYAO, pur condividendo la lente principale e quella grandangolare, dovrebbe avere un semplice obiettivo macro, che rende la fotocamera del dispositivo molto meno interessante della controparte cinese.