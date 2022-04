Xiaomi 12 Lite si mostra in alcune foto dal vivo: l'uscita è vicinissima?

Un paio di settimane fa sono trapelate in rete le specifiche tecniche di Xiaomi 12 Lite, la cui uscita sembra ormai dietro l'angolo. Oggi, infatti, sono comparse online anche le prime foto di Xiaomi 12 dal vivo, che mostrano il particolare design dello smartphone.

A pubblicare le immagini è stato un tipster cinese riportato da GSMArena, che ha confermato che il model number del telefono è 2203129G, lo stesso dello smartphone dei leak tecnici degli scorsi mesi. Ad ogni modo, come potete vedere dalle immagini in calce, Xiaomi 12 Lite ha uno schermo piatto, privo cioè della tipica curvatura laterale che invece costituisce un tratto caratterizzante del resto della serie 12.

Allo stesso modo, lo smartphone ha uno chassis fatto completamente di plastica, dicendo addio al più sofisticato (e costoso) frame di metallo del resto della lineup 12 del produttore cinese. Per quanto riguarda il display, però, le caratteristiche tecniche sembrano essere ottime, poiché parliamo di uno schermo OLED da 6,55" con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Inoltre, integrato nello schermo ci sarà anche il lettore di impronte digitali.

Per quanto riguarda la fotocamera, Xiaomi 12 Lite avrà una lente da 108 MP come suo obiettivo principale, insieme ad un ultra-grandangolo da 8 MP e ad una lente macro da 5 MP. Il leaker cinese, tuttavia, spiega anche che l'obiettivo da 108 MP potrebbe essere sostituito da una comunque ottima lente da 64 MP in alcuni mercati.

Infine, stando al primo benchmark di Xiaomi 12 Lite, comparso su Geekbench e che potete vedere in calce, pare che lo smartphone avrà un processore Snapdragon 778G di Qualcomm e una batteria da 4.500 mAh con supporto al fast charging fino a 67 W.