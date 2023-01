Xiaomi 12 Lite in offerta su Amazon: disponibile al 20% in meno

Pochi giorni fa abbiamo cercato su Amazon Italia alcune promozioni su smartphone di ultima generazione, trovando non solo OnePlus Nord 2 vicino al prezzo più basso di sempre, ma anche Xiaomi 12 Lite da 128 GB al 20% in meno per un periodo di tempo non precisato dalla società statunitense.

Lo smartphone in questione, lanciato quattro mesi fa sul mercato del Belpaese, risulta già scontato a un ottimo prezzo sul detto portale. Avvisiamo subito che non si tratta del minimo storico; ciononostante, un taglio del 20% a così poco tempo dal debutto non va snobbato. Di seguito trovate la descrizione del device nelle sue caratteristiche chiave:

Xiaomi 12 Lite 5G - Smartphone 8+128 GB, Display AMOLED 6.55” 120Hz , Snapdragon 778G, Tripla fotocamera 108MP, 4300mAh con 67W Turbo Charge, Black (IT + 2 anni garanzia), design ultra leggero: 399,99 euro (499,90 euro)

Amazon è responsabile di vendita e spedizione e garantisce la consegna in un giorno ai clienti Prime ordinandolo entro le 22:00 di oggi, 20 gennaio 2023. Il pagamento può essere completato scegliendo tra unica soluzione e piano a rate in cinque mensilità da 80 euro, senza interessi; altrimenti, è possibile selezionare anche il piano Cofidis a Tasso Zero al momento del check-out.

Se quindi volete uno smartphone di fascia media e preferite soluzioni convenienti, Xiaomi 12 Lite potrebbe essere proprio il modello perfetto per voi.

