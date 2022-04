Xiaomi 12 Lite sempre meno in ombra: ecco quale chipset avrà!

In seguito al lancio italiano della gamma Xiaomi 12 avvenuto il 15 marzo 2022, gli occhi degli informatori interessati alla società cinese si sono tutti spostati sulla futura introduzione dei modelli Ultra e Lite. A proposito di quest’ultimo, le ultime certificazioni hanno rivelato dettagli interessanti sul chipset sotto la scocca.

Come riportato da GSMArena, il passaggio presso le autorità competenti (da intendersi come la Federal Communications Commission statunitense, TKDN ed EEC) e su Geekbench ha consentito ai tipster del settore di notare alcuni dettagli importanti riguardanti il comparto tecnico.

Il dispositivo dal numero di modello 2203129G risulterebbe alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 778G con velocità di clock pari a 2,4 GHz, assieme a 8 GB di memoria RAM e al sistema operativo Android 12 con interfaccia utente MIUI 13. Alla luce di questo componente, comprendiamo già come Xiaomi 12 Lite punterà ad assestarsi come smartphone di riferimento per il segmento di fascia medio-alta.

Stando poi alle altre specifiche tecniche riprese da tipster come Abhishek Yadav, Xiaomi 12 Lite dovrebbe dotarsi di un pannello OLED da 6,55 pollici di diagonale e, posteriormente, un comparto fotocamera caratterizzato da tre sensori posteriori: una lente macro, una ultra-grandangolare e un sensore ISOCELL GW3 1/1,97" da 64 megapixel. Al contrario dei dati estrapolati dai certificati detti sopra, queste informazioni consigliamo di considerarle con una certa cautela, in quanto restano pur sempre dei rumor senza verifica alcuna.

Gli informatori sono attenti però anche alle novità relative a Xiaomi 12 Ultra, versione ammiraglia che dovrebbe debuttare sul mercato con il nuovo sensore Sony IMX800.