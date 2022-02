Xiaomi 12 Lite: salta l'uscita in Cina, lo smartphone è stato cancellato?

Mentre Xiaomi 12 e 12 Pro arrivano in occidente, i fan del produttore cinese di smartphone stanno seguendo attentamente rumor, leak e dichiarazioni ufficiali circa il modello entry-level Xiaomi 12 Lite, che si è fatto strada nelle notizie per via del particolare metodo di distribuzione che Xiaomi potrebbe adottare per il device.

Qualche giorno fa, infatti, era emerso che Xiaomi 12 avrà solo una variante Global, ovvero che il device non sarà distribuito nelle consuete tre varianti "Global", "Cina" e "India". Ciò aveva portato i fan a speculare che Xiaomi avesse intenzione di rilasciare una sola versione dei propri smartphone d'ora in poi, in modo da snellire i proprio processi produttivi, ma le cose sembrano stare diversamente.

L'account su Weibo Xinxin_Mia, riconducibile ad uno dei direttori esecutivi di Xiaomi, ha infatti spiegato che Xiaomi 12 Lite non verrà venduto in Cina, e che dunque la decisione della variante unica dipende dal fatto che il device vedrà solo una release occidentale. Analogamente, il device non sarà lanciato nemmeno sul mercato indiano.

Xinxin Mia avrebbe infatti spiegato che "non esiste più alcuno Xiaomi 12 Lite", confermando la cancellazione del prodotto per il mercato cinese dopo che tra i fan era iniziata a circolare un'indiscrezione su un imminente evento di lancio. Con ogni probabilità, ciò dipende dall'esistenza di Xiaomi CIVI in Cina, uno smartphone con cui Xiaomi 12 Lite condivide molte delle sue caratteristiche.

Rimane comunque improbabile che le parole di Xinxin Mia si riferiscano ad una cancellazione di Xiaomi 12 Lite anche in occidente, dove invece la commercializzazione dello smartphone avrebbe decisamente più senso. In ogni caso, sicuramente gli insider di Xiaomi spiegheranno meglio la questione nelle prossime ore.