Xiaomi 12 Lite senza segreti: immagini, video e scheda tecnica sono online

A poche ore di distanza dalla comparsa di Xiaomi 12T e 12T Pro sul database della FCC americana, è spuntato in rete un video hands-on di Xiaomi 12 Lite 5G, insieme a diverse foto che mostrano il design del telefono entry-level della 12 Series del produttore cinese.

Il video e le immagini sono stati pubblicati dall'utente Joao Lucio su Twitter e ci permettono di dare un'occhiata allo smartphone entry-level di Xiaomi, la cui uscita dovrebbe essere ormai imminente in Europa e negli Stati Uniti.

Le immagini, per esempio, rivelano che lo smartphone avrà un display piatto e bordi estremamente sottili, insieme ad un sensore per impronte digitali sotto lo schermo e ad un sistema triple-camera posteriore per la fotocamera. Sul pannello frontale, invece, la selfie-camera è posizionata in alto al centro dello schermo.

Sotto la scocca del device, poi, troviamo un chipset Snapdragon 778G e il sistema operativo Android 12 con la custom ROM MIUI 13. Per quanto riguarda le memorie, invece, Xiaomi 12 Lite dovrebbe essere dotato di 8 GB di RAM e di uno storage da 128 GB o da 256 GB, anche se alcuni leak delle scorse settimane stabilivano che il device potrebbe essere lanciato anche in una variante da 6 GB di RAM.

Per quanto riguarda il display del telefono, invece, Xiaomi 12 Lite dovrebbe avere un pannello AMOLED con refresh rate fisso a 120 Hz e risoluzione FHD+, dalla diagonale di 6,55". La batteria, invece, sarà da 4.400 mAh e godrà del supporto per la ricarica rapida a 67 W.

Infine, lato fotocamera possiamo aspettarci una lente posteriore principale da 108 MP con OIS, insieme ad un ultra-grandangolo da 8 MP e ad una lente macro da 5 MP. Completa la fotocamera del telefono una selfie-camera da 16 MP.