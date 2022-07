Xiaomi 12 Lite ufficiale: si punta su display AMOLED e camera da 108MP

In seguito alla comparsa delle prime avvisaglie relative a Xiaomi 12 Lite, è già arrivato il momento di approfondire il dispositivo in modo ufficiale. Infatti, il noto brand ha da poco svelato lo smartphone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e GSMArena, per il momento Xiaomi 12 Lite è stato annunciato solamente all'estero, anche se ci sono rumor relativi al possibile arrivo in Italia. In ogni caso, i prezzi indicati dalle fonti sono di 399 dollari per il modello da 6/128GB, 449 dollari per la variante da 8/128GB e 499 dollari per il modello da 8/256GB. I preordini per l'estero sono attivi già dalla giornata del 9 luglio 2022.

Per quel che concerne la scheda tecnica di Xiaomi 12 Lite, troviamo uno schermo AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), refresh rate di 120Hz, touch sampling rate di 240Hz e supporto all'HDR10+, un processore Qualcomm Snapdragon 778G, 6/8GB di RAM LPDDR4X, 128/256GB di memoria interna UFS 2.2, una tripla fotocamera posteriore da 108MP (f/1.9) + 8MP (f/2.4, ultra-wide, 120 gradi) + 2MP (f/2.4, macro), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.45) e una batteria da 4.300mAh con supporto alla ricarica a 67W.

Per il resto, non manca il supporto a 5G, NFC e Dual SIM, mentre il software è rappresentato dalla MIUI 13 basata su Android 12. Le colorazioni disponibili sono quelle Lite Pink, Lite Green e Black. Per maggiori dettagli sul prodotto, potete fare riferimento al portale ufficiale di Xiaomi.