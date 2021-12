Xiaomi 12 si mostra con nuovi render: ecco il design del modello base

Non è passato molto dal leak dei render di Xiaomi 12 Pro e, a quanto pare, i tipster del settore sono riusciti a ottenere informazioni sufficienti per diffondere in rete anche i render di Xiaomi 12 svelando il design. Rispetto alle prime immagini apparse online ci sono dei cambiamenti interessanti.

I render sono stati pubblicati in esclusiva da Zoutons in collaborazione con OnLeaks e potete vedere due esempi in copertina e in calce alla notizia. Ciò che risulta immediatamente chiaro è l’adozione di un pannello curvo con notch punch-hole collocato centralmente, una scelta che conferisce un aspetto premium senza ombra di dubbio. Sul lato destro appaiono, invece, i tasti di accensione e gestione del volume.

Sul retro, invece, troviamo un modulo fotocamera rettangolare con angoli lievemente curvi. Si tratta di un cambiamento importante rispetto ai primi render, che vedevano il pannello posteriore quasi completamente occupato da un modulo gigante ricco di dettagli estetici. Sull’isola si trovano tre fotocamere, di cui la principale da 50 megapixel. Non sono noti, al momento, altri dettagli sulle due lenti che la accompagneranno. Infine, le dimensioni dello smartphone dovrebbero essere pari a circa 152,7 x 70,0 x 8,6 mm (11,5 mm contando anche la sporgenza del modulo fotocamera).

Ovviamente questi sono soltanto dati preliminari di Xiaomi 12 vanilla, dunque consigliamo come sempre di prendere le immagini trapelate con le pinze. Ricordiamo, infine, che in rete è anche apparso un render interessante di Xiaomi 12 Ultra con modulo fotocamera Leica gigantesco.