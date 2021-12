Xiaomi 12 non avrà la fotocamera sotto lo schermo: un leak conferma il punch-hole

Pochi giorni fa abbiamo riportato che la serie 12 di Xiaomi sarà composta da tre device, Xiaomi 12, 12X e 12 Pro, che saranno lanciati insieme il 12 dicembre o il 28 dello stesso mese. Ora, però, arrivano nuove conferme sui dispositivi da parte del noto leaker cinese Digital Chat Station, che si è espresso riguardo alle fotocamere di Xiaomi 12.

In particolare, il noto leaker specializzato in smartphone cinesi ha detto che Xiaomi 12 non avrà una fotocamera under-display, ma monterà una soluzione più convenzionale, dotata del classico punch-hole. Tuttavia, il punch-hole sarà diverso da quello di Xiaomi 11, poiché non sarà posizionato in alto a sinistra del device, ma in alto al centro.

Il leaker dice anche che la fotocamera interna sarà migliorata rispetto a Xiaomi 11, anche se un recente rumor sembrava confermare che Xiaomi 12 avrà una fotocamera frontale da 20 MP, identica a quella del predecessore.

Digital Chat Station ha confermato il punch-hole sarà presente su tutti e tre i modelli di Xiaomi 12, scongiurando così l'ipotesi che la fotocamera under-display possa essere una feature "premium" riservata solo allo Xiaomi 12 Ultra e non al resto della serie. Secondo il leaker, la scelta di usare un punch-hole sarebbe dovuta ai risultati ritenuti poco soddisfacenti dello Xiaomi Mi Mix 4, la cui fotocamera under-display è risultata di qualità scadente.

Accanto a quanto rivelato da Digital Chat Station, la scheda tecnica della serie Xiaomi 12 è ormai nota al pubblico: il device sarà uno dei primi smartphone con chipset Snapdragon 8 Gen 1 ed avrà uno schermo AMOLED FullHD+ con refresh rate a 120 Hz. Al contrario, Xiaomi 12X si limiterà ad un SoC Snapdragon 870.