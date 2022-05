Xiaomi 12, non è finita: in arrivo Xiaomi 12T e 12T Pro Hypercharge, anche in Europa

Sembra che la serie 12 di Xiaomi non sia ancora completa, nemmeno dopo aver scoperto l'esistenza di Xiaomi 12S e 12S Pro e quella di Xiaomi 12 Ultra, che potrebbe uscire a brevissimo, almeno in Cina. Pare infatti che la lineup del produttore pechinese si ingrandirà ulteriormente grazie a Xiaomi 12T e 12T Pro.

La notizia più interessante per i fan europei di Xiaomi è però che Xiaomi 12T e 12T Pro, insieme a diversi altri device di Redmi e POCO, saranno presto lanciati anche in occidente, poiché gli smartphone sono già comparsi sul database della certificazione russa EEC, stando a quanto riporta Mysmartprice.

Il portale specializzato in smartphone cinesi, infatti, spiega che sull'EEC Database si trovano due smartphone sconosciuti prodotti da Xiaomi, rispettivamente con model number 22071212AG e 22081212UG. Stando ad alcuni leak precedenti, i due numeri di modello dovrebbe essere quelli di Xiaomi 12T e Xiaomi 12T nell'edizione Hypercharge.

Ciò ci porta a supporre che Xiaomi 12T e 12T Pro arriveranno in Europa a breve, probabilmente in concomitanza con il lancio in Russia, che dovrebbe essere fissato per luglio o agosto. Sfortunatamente, però, il listing sul database dell'EEC non ci fornisce alcuna novità in termini tecnici sui due device, la cui scheda grafica rimane ancora sconosciuta.

Secondo alcuni tipster cinesi, però, i due smartphone altro non saranno che dei rebranding di Redmin K50S e K50S Pro, quest'ultimo in versione Hypercharge. Anche in questo caso, tuttavia, le specifiche tecniche dei due device sono quasi del tutto sconosciute, benché al momento si sappia che entrambi monteranno uno Snapdragon 8+ Gen1 come proprio processore.

Nello stesso listing sono poi presenti anche diversi altri dispositivi di Redmi e POCO, sui quali però al momento non abbiamo ulteriori informazioni. Anche i model number dei device (due marcati Redmi e due brandizzati POCO) non sembrano dirci nulla, ma in tutti e quattro i casi potrebbe trattarsi di smartphone in arrivo in estate in Europa.