Xiaomi 12, non è ancora finita: anche Xiaomi 12 Lite 5G potrebbe arrivare in Italia

Solo una settimana fa, Xiaomi ha lanciato la Xiaomi 12 Series in Europa e in Italia, mettendo in vendita ben tre smartphone, ovvero Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X. A quanto pare, però, il produttore cinese starebbe lavorando anche ad un quarto smartphone della linea Xiaomi 12, il cui nome dovrebbe essere Xiaomi 12 Lite 5G.

Che la linea Xiaomi 12 non sia completa, almeno per il momento, è cosa nota: nelle ultime settimane, infatti, non si è fatto altro che parlare di Xiaomi 12 Ultra, il top di gamma della serie di smartphone cinesi che dovrebbe uscire nella seconda metà del 2022, almeno in Cina.

Prima di Xiaomi 12 Ultra, però, dovrebbe arrivare anche Xiaomi 12 Lite 5G, che questa volta dovrebbe essere un'esclusiva occidentale. A dare la notizia è il portale Xiaomiui, che spiega che Xiaomi 12 Lite 5G dovrebbe arrivare "presto" nei mercati europei ed asiatici, escluso quello cinese. Che Xiaomi 12 Lite non uscirà in Cina era inoltre già stato confermato giorni fa dalla dirigente di Xiaomi Cina Xinxin Mia.

La decisione di non pubblicare Xiaomi 12 Lite 5G in Cina dipenderebbe dal fatto che quest'ultimo sarebbe un semplice rebranding di Xiaomi CIVI, o quantomeno uno smartphone sulla sua stessa falsariga, ovvero un dispositivo di fascia media con un'ottima fotocamera, indirizzato prevalentemente ad un pubblico giovane e femminile. Xiaomi CIVI è stato lanciato in Cina lo scorso settembre e non uscirà mai sul mercato occidentale.

Dunque, Xiaomi 12 Lite sarebbe una versione di Xiaomi CIVI pensata appositamente per il mercato occidentale: ciò spiegherebbe anche perché la sua uscita potrebbe essere così imminente, mentre ci dà delle interessanti informazioni sulla sua scheda tecnica. In particolare, il telefono dovrebbe avere un chip Snapdragon 778G Plus sotto la scocca, mentre la sua RAM e la sua memoria interna sono ancora sconosciute.

Lo schermo del device sarà un pannello AMOLED da 6,55" con bordi curvi, dotato di risoluzione FullHD+ e di refresh rate a 120 Hz. Lo schermo, inoltre, dovrebbe avere uno scanner di impronte digitali integrato ed essere un display always-on. In termini fotografici, invece, dovremmo trovare una fotocamera principale da 64 MP con lente Samsung ISOCELL GW3, un grandangolo e un teleobiettivo ancora sconosciuti, insieme ovviamente ad una buona selfie-camera.