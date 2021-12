Xiaomi 12 non ha più segreti: prezzo e scheda tecnica sono online

La serie 12 di Xiaomi verrà presentata al pubblico il 28 dicembre, tra meno di una settimana: in attesa dell'annuncio ufficiale dei telefoni che comporranno la linea flagship del produttore cinese, rumor e leak su Xiaomi 12 sono molto aumentati negli ultimi giorni, mentre oggi è trapelata la scheda tecnica completa di Xiaomi 12.

A pubblicare l'intera scheda tecnica del telefono sono state due fonti diverse: la prima è il tipster cinese Panda is Bald, che ha rivelato tutte le specifiche e il prezzo di Xiaomi 12 "standard"; la seconda invece è la stessa Xiaomi, che poche ore fa ha pubblicato un poster promozionale di Xiaomi 12 che ne mostra alcune caratteristiche tecniche. Potete vedere il poster ufficiale di Xiaomi 12 nell'immagine in calce.

Dalle due fonti sappiamo che Xiaomi 12 avrà uno schermo AMOLED da 6.28" con risoluzione FullHD+ da 1080x2400 ppi, insieme ad un refresh rate a 120 Hz, colori a 10 bit, HDR10+ e Dolby Vision. Il device ha una diagonale di 69.9 mm e pesa 180 grammi. Secondo altri leak, il display di Xiaomi 12 sarà lo stesso di Xiaomi 12X, mentre Xiaomi 12 Pro avrà uno schermo 2K dotato di vetro protettivo GGV. Lei Jun, il CEO di Xiaomi, ha anche detto che lo schermo di Xiaomi 12 ha ottenuto rating A+ su DisplayMate: Jun ha anche aggiunto che il device ha infranto 15 record relativi allo schermo, ma non sappiamo ancora quali.

Sotto la scocca, sappiamo già che Xiaomi 12 monterà un SoC Snapdragon 8 Gen 1, mentre secondo Panda is Bald vi saranno anche una RAM LPDDR5 e una memoria UFS 3.1: la RAM potrà essere da 8 GB o da 12 GB, mentre lo storage sarà da 128 GB o da 256 GB. Il telefono avrà una batteria da 4.500 mAh con fast charging cablato a 67 W e wireless a 30 W. Infine, in termini di connettività Xiaomi 12 supporterà il 5G, il Wi-Fi 6 enhanced, il Bluetooth 5.2 e l'NFC.

Nessuna delle due fonti fornisce informazioni sulla selfie-camera del device, ma per quanto riguarda la camera posteriore sappiamo che avrà un obiettivo principale da 50 MP, un grandangolo da 13 MP e una terza fotocamera che farà da teleobiettivo, supportando lo zoom ottico 3x, lo zoom ibrido 10x e lo zoom digitale 30x. Il sistema operativo del device sarà MIUI 13.

Infine, per quanto riguarda i prezzi, Panda is Bald cita i seguenti:

Xiaomi 12 (standard) 8 GB RAM + 128 GB storage: 3.699 Yuan, circa 513 Euro

Xiaomi 12 (standard) 8 GB RAM + 256 GB storage: 3.999 Yuan, circa 555 Euro

Xiaomi 12 (standard) 12 GB RAM + 256 GB storage: 4.399 Yuan, circa 610 Euro

Al momento, comunque, non vi sono ancora notizie in merito alla data di uscita di Xiaomi 12 in Cina, mentre secondo alcuni insider la release globale del device potrebbe arrivare solo a qualche mese di distanza da quella orientale.