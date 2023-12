Xiaomi 12, offerta a tempo su Amazon: consegna veloce e super sconto

Dopo aver parlato del nuovo volantino di Expert, torniamo su Amazon perchè in questo 27 Dicembre 2023 propone uno sconto molto interessante sullo Xiaomi 12, nella variante con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage. Il risparmio è consistente rispetto al prezzo di listino ma anche rispetto a quello più basso raggiunto negli ultimi giorni.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

Xiaomi 12 - Smartphone 8+128GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Blue (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) – Italia: 419,90 Euro (799,90 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 2 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero, mentre se si opta per il pagamento con Cofidis bisogna sostenere le classiche spese accessorie.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse. Il risparmio è superiore a 300 Euro rispetto al prezzo consigliato di listino, ma anche più basso dell'11% se si confronta con il prezzo più basso raggiunto di recente, pari a 470,91 Euro.