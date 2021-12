Xiaomi 12 Pro: l'intera scheda tecnica è trapelata a meno di un giorno dal lancio

La serie Xiaomi 12 sarà presentata il 28 dicembre con un evento online, anche se ormai sappiamo che Xiaomi si limiterà a mostrare Xiaomi 12 e 12 Pro, tralasciando invece Xiaomi 12X, 12 Ultra, 12 Lite e 12 Lite Zoom, che saranno rilasciati nel 2022. I rumor, dunque, si stanno tutti concentrando sui due dispositivi che vedranno la luce a fine dicembre.

In particolare, se pochi giorni fa era trapelata la scheda tecnica di Xiaomi 12, oggi è il turno di Xiaomi 12 Pro, le cui specifiche sono emerse in rete grazie ad alcuni screenshot pubblicati sulla piattaforma di microblogging cinese Weibo. Anzitutto, il leak mostra le colorazioni di Xiaomi 12 Pro, che saranno Nero, Rosa, Verde e Blu: potete dare un'occhiata alle tinte del telefono nella galleria in calce a questa notizia.

In termini di design, comunque Xiaomi 12 Pro sarà molto simile a Xiaomi 12 "standard": i render di Xiaomi 12 sono comparsi online poco prima di Natale. La differenza principale tra i due device sembra risiedere nella fotocamera, i cui obiettivi dovrebbero essere più grandi nel modello Pro che in quello standard.

Lo schermo di Xiaomi 12 è un display E5 AMOLED LTPO di Samsung da 6.73", leggermente più grande di quello da 6.28" del modello "standard". Come già anticipato da diversi leak, Xiaomi 12 Pro avrà uno schermo in 2K con un refresh rate da 120 Hz. In alto al centro dello schermo troviamo anche una selfie-camera da 32 MP con design punch-hole.

Per quanto riguarda le fotocamere retrostanti del dispositivo, Xiaomi 12 Pro avrà tre obiettivi da 50 MP. Il sensore principale è un Sony IMX707 da 1/1.28" con apertura f/1.9, mentre il teleobiettivo è un Samsung S5KJN1. Infine, il grandangolo dovrebbe essere un Samsung S5KJN1 con un FOV da 115°.

Sotto la scocca del telefono troviamo un chipset Snapdragon 8 Gen 1, che stando ai benchmark dovrebbe fare di Xiaomi 12 Pro il telefono più performante in circolazione tra quelli che utilizzano un chipset Qualcomm. Accanto al SoC di Qualcomm troviamo anche una RAM LPDDR5 e uno storage UFS 3.1, le cui dimensioni dovrebbero variare a seconda della versione del telefono acquistata.

Inoltre, la batteria dovrebbe essere da 4.600 mAh, con il supporto al fast charging fino a 120 W: quest'ultimo sarà controllato dall'apposito chip P1 sviluppato da Xiaomi, mentre il raffreddamento dovrebbe essere sviluppato con tecnologie tali da evitare il surriscaldamento del telefono anche dopo lunghe sessioni di gaming.

Infine, Xiaomi 12 Pro avrà come sistema operativo MIUI 13, basato su Android 12. Il device, stando a quando detto dal colosso cinese, dovrebbe avere anche un sistema di speaker creato da Harmon Kardon, garantendo una qualità dell'audio impareggiabile per un telefono.