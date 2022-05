Xiaomi 12 Pro messo sotto torchio da JerryRigEverything: resiste alle sue dure prove?

Gli stress test del famoso YouTuber JerryRigEverything, noto altrimenti come Zac Nelson, negli anni si sono dimostrati ostici per tanti smartphone: dopo avere massacrato il OnePlus 10 Pro rompendolo a metà, egli ha effettuato un confronto con il rivale top di gamma Xiaomi 12 Pro.

Giusto in questi giorni, egli ha pubblicato sul suo canale il video della sfida tra Xiaomi 12 Pro e OnePlus 10 Pro per vedere quale dei due dispositivi mobili riesca a resistere alle sue “torture”. Il test parte con la consueta prova di resistenza ai graffi: una volta rimossa la pellicola applicata allo schermo, il Gorilla Glass Victus risulta resistere fino al livello 6 della scala di Mohs come visto su altri smartphone. Anche nonostante i graffi, il sensore di impronte digitali presente sotto al display risulta funzionare molto bene; un ottimo segno per il Xiaomi 12 Pro.

Il vero test protagonista del filmato, da cui il confronto con il flagship OnePlus 10 Pro lanciato in Italia il 31 marzo 2022, consiste nella piega del device: nonostante la forza applicata da JerryRigEverything per cercare di rompere a metà lo smartphone, Xiaomi 12 Pro si mostra decisamente più resistente del OnePlus 10 Pro. Qualche scricchiolio si fa sentire, è vero, ma il dispositivo resta funzionante e, soprattutto, integro. Il vincitore del duello, dunque, è evidente.

Se tale smartphone dovesse interessarvi particolarmente, vi rimandiamo alla recensione di Xiaomi 12 Pro.