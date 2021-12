Xiaomi 12 Pro: trapela il primo benchmark, è il miglior smartphone con Snapdragon 8 Gen 1

Manca meno di una settimana alla presentazione della serie Xiaomi 12, che Xiaomi ha fissato per le 12:30 (ora italiana) del 28 dicembre. In attesa di saperne quanti device della serie 12 verranno presentati e quali sono le loro caratteristiche tecniche, sul portale Geekbench è trapelato il primo benchmark di Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi ha rivelato che presenterà due device della linea 12 nel corso dell'evento del 28 dicembre: con ogni probabilità durante la conferenza vedremo per la prima volta Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, mentre Xiaomi 12X, 12 Ultra, 12 Lite e 12 Lite Zoom verranno mostrati e rilasciati nel corso del 2022. Intanto, però, il colosso cinese ha confermato che sia Xiaomi 12 che Xiaomi 12 Pro avranno un SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Poco dopo la conferma del chipset dei due smartphone da parte del produttore, sono comparsi online anche i primi benchmark di Xiaomi 12 Pro, che è stato testato su GeekBench 5. I risultati ottenuti dal dispositivo sono incoraggianti, poiché superano sia il suo concorrente più prossimo, il Moto Edge X30 di Motorola, sia i valori "standard" fissati da Qualcomm per il proprio SoC:

Xiaomi 12 Pro: 1246 (single-core); 3903 (multi-core)

Motorola Moto Edge X30: 1203 (single-core); 3500 (multi-core)

Qualcomm reference device: 1235 (single-core); 3837 (multi-core)

Xiaomi 12 Pro, però, non riesce a battere i chip A14 e A15 Bionic di Apple (rispettivamente, 1600 in single-core e 4300 in multi-core; 1730 in single-core e 4700 in multi-core), e viene sconfitto anche dal reference device di MediaTek per il chip Dimensity 9000 (1273 in single-core e 4324 in multi-core).

Stando a quanto riportato dalla scheda del telefono su Geekbench, la configurazione usata per i test è uno Xiaomi 2201122C con sistema operativo Android 12 e 12 GB di RAM. Potete dare un'occhiata ai risultati completi del benchmark nell'immagine riportata in calce.