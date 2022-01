Xiaomi 12 Pro: trapelato il primo benchmark della versione global

Dopo la comparsa di Xiaomi 12 Global su Geekbench, è ora il turno dell'altro modello flagship del produttore coreano, ovvero Xiaomi 12 Pro, la cui versione global è trapelata nelle scorse ore prima in un listing della FCC americana e poi in un benchmark pubblicato su GeekBench.

La serie 12 di Xiaomi è stata annunciata poco prima della fine del 2021, mentre gli smartphone che la compongono sono stati lanciati in Cina nello stesso frangente. Al contrario, il resto del mondo è ancora in attesa di una release dei nuovi device flagship del produttore di Pechino, che sembra però avvicinarsi di giorno in giorno.

Infatti, dopo la fugace apparizione di Xiaomi 12 e la comparsa di Xiaomi 12X sul sito Global del produttore, oggi è Xiaomi 12 Pro ad essere stato valutato dalla FCC americana, due settimane dopo aver ricevuto l'approvazione della Telco indonesiana. Poco dopo l'approvazione della FCC, inoltre, il device è anche stato testato in alcuni benchmark su Geekbench.

Le due fonti confermano che Xiaomi 12 Pro Global non avrà grandi differenze rispetto alla versione cinese: il device vanterà un SoC Snapdragon 8 Gen 1, una RAM da 12 GB e il sistema operativo Android 12 con MIUI 13. Al momento non è invece chiaro se nel resto del mondo arriverà anche il modello di Xiaomi 12 Pro con 8 GB di RAM, che non è apparso in alcun benchmark, almeno per il momento.

La FCC, inoltre, riporta che Xiaomi 12 Pro supporterà il 5G, come già lasciava intendere l'inclusione di un modem 5G nello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, ed avrà connessioni come il Bluetooth, l'NFC e, soprattutto, la comunicazione Wi-Fi 6E, che tuttavia per ora non è ancora stata legalizzata dai Paesi dell'Unione Europea. Per il momento, comunque, non sono chiare le ripercussioni dell'inclusione del Wi-Fi 6E sotto la scocca di Xiaomi 12 Pro, ma è possibile che Xiaomi possa ritardare il lancio europeo del device finché i legislatori europei non avranno regolamentato la connettività Wi-Fi 6E.