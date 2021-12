Xiaomi 12 Pro è ufficiale: il nuovo smartphone di Xiaomi con tripla fotocamera da 50MP

Poco dopo la presentazione del nuovo Xiaomi 12, il colosso asiatico ha svelato anche il modello Pro della lineup. Confermate quasi in toto le specifiche tecniche emerse nelle passate ore e settimane, ma interessanti sono anche i claim che hanno accompagnato il reveal.

Xiaomi 12 Pro arriverà in quattro colorazioni: Wild Green, Blue, Purple e Black. Lo schermo è da 6,73 pollici E6 AMOLED LTPO con risoluzione di 2K e refresh rate dinamico da 10 a 120Hz.

Anche in questo caso, analogamente a quanto avviene per il modello “base”, troviamo quattro speaker stereo Harman Kardon ed il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Xiaomi ha anche mostrato i dati che ha fatto registrare sul benchmark di AnTuTu, dove ha sfondato quota 1 milione di punti (1.070.033 per la precisione): il 41% in più rispetto alla precedente generazione.

La batteria è invece da 4600 mAh, leggermente più ampia rispetto al 12 classico, con supporto alla ricarica rapida da 120W.

Il comparto fotografico è composto anche in questo caso da tre sensori, ma sul Pro sono tutti da 50 megapixel: la differenza è nel chip principale, che sul modello urtato è l’iMX7070 rispetto all’IMX766 di Xiaomi 12. Cambia anche il teleobiettivo, che su Xiaomi 12 Pro è con zoom ottico 3x, mentre la lente frontale per i selfie resta da 32 megapixel.

Xiaomi 12 Pro figura nella lista degli smartphone basati sulla nuova MIUI 13, di cui abbiamo parlato in precedenza.