Xiaomi 12 Pro valutato da DxOMark: come se la cava la fotocamera?

Ad un paio di settimane dalla release globale degli Xiaomi 12, sono finalmente arrivati i punteggi degli smartphone che compongono la lineup su DxOMark, portale che si occupa della valutazione delle fotocamere dei dispositivi mobili. Purtroppo, sembra che non ci siano buone notizie per Xiaomi 12 Pro, che ha ottenuto un risultato più basso del previsto.

Lo smartphone top di gamma di Xiaomi, infatti, ha ottenuto 141 punti su DxOMark, che lo collocano quattordicesimo nella classifica dei migliori smartphone fotografici sul mercato, a pari merito con dispositivi come OPPO Find X3 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Vivo X70 Pro e Vivo X50 Pro+.

Un risultato complessivamente buono, se non fosse che Xiaomi 11 Ultra e 10 Ulta si collocano molto più in alto di Xiaomi 12 Pro, occupando rispettivamente la terza e la decima posizione della classifica di DxOMark. Insomma, sembra che Xiaomi 12 Pro non riesca a raggiungere gli standard fotografici dei modelli Ultra di scorsa generazione, benché Xiaomi abbia pesantemente investito, anche in termini di marketing, sulla fotocamera del dispositivo.

Il comparto fotografico di Xiaomi 12 Pro, lo ricordiamo, è composto da un sensore triplo da 50 MP, con una fotocamera principale Sony IMX 707, un grandangolo Samsung JN1 e una fotocamera per le immagini in modalità ritratto. Inoltre, il telefono supporta l'algoritmo CyberFocus per il tracking del fuoco della fotocamera durante i video, che permette di identificare figure umane, volti, parti del volto e corpi, ma anche cani e gatti, per garantire fotografie e video sempre a fuoco.

Ad ogni modo, gli amanti della fotografia potrebbero rimanere positivamente sorpresi quando, più avanti nel corso dell'anno, Xiaomi pubblicherà Xiaomi 12 Ultra, il vero top di gamma della linea Xiaomi 12, dotato di una fotocamera con quattro obiettivi realizzata in collaborazione con Leica. Secondo gli ultimi rumor, Xiaomi 12 Ultra avrà una fotocamera Sony IMX800, risultando il primo smartphone a montare la lente di nuova generazione.